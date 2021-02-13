شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس التعاون الخليجي يدين معاودة المليشيات الحوثية الارهابية استهداف مطار أبها الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، معاودة المليشيات الحوثية الارهابية استهداف مطار أبها الدولي من خلال إطلاق طائرة دون طيار "مفخخة".



واكد الحجرف، أن الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية..محملاً الميليشيا ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة..مشيداً بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية ونجاحها في اعتراض الطائرة.

وجدد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لما تتخذه من إجراءات كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها..داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.