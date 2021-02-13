معين عبدالملك يعزي في استشهاد الشيخ صالح بن سالم العبيدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد المناضل البطل الشيخ صالح بن سالم بن جابر العبيدي، وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن الجمهورية.



وأشاد رئيس الوزراء، بمناقب الشهيد البطل وأدواره النضالية والوطنية، في المعارك الأولى للانتصار للثورة والجمهورية في مواجهة الإمامة الكهنوتية، وما سطره من مواقف بطولية في التصدي الحازم مع أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني لهذه المليشيات الانقلابية.

وعبر رئيس الوزراء عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد ورفاقه وكافة آل العبيدي وقبائل مأرب عامة..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده وكل الشهداء الابطال بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.