لملس يشيد بالتنسيق بين السلطات المحلية في المديريات والمكاتب الوزارية الخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد محافظ عدن أحمد حامد لملس، بعملية بالتنسيق بين السلطات المحلية في المديريات والمكاتب الوزارية المعنية في جانب الخدمات .



وأكد المحافظ لملس خلال ترأسه، اليوم السبت، إجتماعاً لمدراء عموم المديريات والمكاتب الخدمية في المحافظة، على ضرورة استمرار ذلك التنسيق والتواصل، كون المهمة واحدة والجهود تكاملية وتصب في اتجاه واحد، وهو تحسين أوضاع العاصمة المؤقتة وخدمة مواطنيها ..لافتاً إلى الأهمية الكبيرة التي تضطلع بها السلطات المحلية في المديريات والمسؤوليات المتعددة التي تقع على عاتقها لمعالجة الأوضاع الخدمية والتنموية والأمنية، والتي تتطلب جهوداً مضنية وتعاوناً وتنسيقاً أمنياً ومجتمعياً متواصلاً.

وأعرب المحافظ لملس عن تقديره لجهود مدراء مديريات العاصمة المؤقتة عدن ومانفذوه من أنشطة خلال الفترة الماضية، في جوانب متابعة الخدمات ومعالجة المشكلات التي تواجهها، وكذلك فيما يتعلق بمتابعة وتنمية الإيرادات ومكافحة أعمال البسط على الأراضي والبناء العشوائي وغيرها.

وناقش الإجتماع تقارير إنجاز الأنشطة المنفذة من قبل مدراء المديريات خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت جملة المشكلات والصعوبات التي واجهت تنفيذ بعض الأنشطة والآليات الكفيلة بحلها.

وخرج الاجتماع بعددٍ من القرارات والتكليفات الهادفة إلى معالجة تلك المشكلات التي تواجه المديريات، وتُسهم في تحسين الخدمات، وترفع من مستوى أداء السلطات المحلية بالمديريات.