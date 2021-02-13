نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ غالب ناصر الأجدع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ حسن بن غالب الأجدع والشيخ خالد بن غالب الأجدع عضو مجلس الشورى وكافة إخوانهم وقبائل محافظة مارب الصامدة بشكل عام ومراد الأبية على وجه الخصوص، وقبائل اليمن في وفاة الشيخ المناضل غالب بن ناصر الأجدع بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والمجتمعية ومساعيه الخيّرة في الإصلاح بين الناس وحل الخلافات وما عُرف عنه من كرم ووجاهة وشجاعة ومواقف وطنية جمهورية خالصة.

وأشار نائب الرئيس إلى أنه برحيل الشيخ الأجدع خسر اليمن أحد العقلاء والحكماء الذين أسهموا بشكل كبير في مساندة الدولة وإرساء الأمن والدفاع عن المكتسبات الوطنية، وله مواقف مشهودة وشجاعة في مقارعة الانقلاب ورفض الميليشيات الكهنوتية.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد المناضل وكافة محبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.