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القوات المشتركة تكسر زحفًا لمليشيا الحوثي في جبهة حيس جنوبي الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

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كسرت القوات المشتركة، اليوم السبت، زحفًا لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، في جبهة حيس جنوبي الحديدة.

 

وحاولت مجاميع مسلحة من عناصر مليشيا الحوثي، التسلل من اتجاه الجنوب والشمال الشرقي إلى عدة مواقع في حيس.

 

وخسرت مليشيا الحوثي خلال مواجهات مع القوات المشتركة، العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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