القوات المشتركة تكسر زحفًا لمليشيا الحوثي في جبهة حيس جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كسرت القوات المشتركة، اليوم السبت، زحفًا لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، في جبهة حيس جنوبي الحديدة.



وحاولت مجاميع مسلحة من عناصر مليشيا الحوثي، التسلل من اتجاه الجنوب والشمال الشرقي إلى عدة مواقع في حيس.

وخسرت مليشيا الحوثي خلال مواجهات مع القوات المشتركة، العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.