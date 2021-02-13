محافظ حجة يناقش مع البرنامج السعودي الاحتياجات العاجلة للمديريات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ حجة عبدالكريم السنيني، أمس مع نائب رئيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومدير المشاريع المهندس حسن العطاس، الاحتياجات الضرورية والمشاريع في عدد من القطاعات التنموية في المديريات المحررة شمال المحافظة.



اللقاء الذي حضره وكيلا المحافظة ناصر دعقين، ومحمد صبار، والمدير التنفيذي للبرنامج علي الدوسري، ناقش المشاريع العاجلة في قطاع التعليم والصحة والثروة السمكية والزراعة والسوق المشتركة لتسويق منتجات المزارعين والمحاصيل الزراعية بانواعها في المديريات المحررة ميدي وحيران وحرض وعزلة بني حسن بمديرية عبس.

واوضح المحافظ ان أهمية المشاريع العاجلة التي ناقشها الاجتماع تأتي في ظل الحصار المطبق الذي تفرضه مليشيات الحوثي الإرهابية ضد المواطنين في المديريات المحررة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ومنع تسويق منتجاتهم ومحاصيلهم المختلفة.

وثمن المحافظ جهود البرنامج السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في المحافظة، ودعمهم المستمر لجهود السلطة المحلية في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.