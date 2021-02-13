معين عبدالملك يعزي في استشهاد البطل العقيد محمد أحمد الباشا بن زبع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عبر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك عن عميق الحزن والمواساة باستشهاد البطل العقيد محمد أحمد الباشا بن زبع، وهو يتصدر الصفوف إلى جانب أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، في معارك العزة والكرامة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.



ونوه رئيس الوزراء في برقية عزاء وجهها إلى والد الشهيد الشيخ أحمد الباشا بن زبع، وعضو مجلس الشورى علوي الباشا بن زبع، بمناقب الشهيد وما جسده مع رفاقه من شجاعة واستبسال في مقارعة مليشيا الحوثي ومشروعها العنصري والكهنوتي.. مؤكدا ان هؤلاء الأبطال يصنعون بدمائهم الزكية معالم الانتصار لليمن وشعبها للحفاظ على النظام الجمهوري والثوابت الوطنية ودحر مشرع إيران التخريبي.

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وكافة أسر الشهداء الأبطال الذين أرتقت أرواحهم في معركة العزة والكرامة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد ورفاقه بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.