استفادة اكثر من مليون شخص من الخدمات الصحية المجانية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

استفاد اكثر من مليون و٣٥١ الفا و٩٤٦ شخصاً من الخدمات الصحية المجانية المقدمة في المرافق الصحية المختلفة بعدن خلال العام المنصرم 2020م.



وقال مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن الدكتور علي عبدالله صالح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن العيادات الخارجية المختلفة في المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية بعدن استقبلت العام الماضي ١مليون ١٤٦ الفا و٧٨١ متردد واستقبلت اقسام الطوارئ ٢٠٥ الف و١٦٥ متردد واقسام الرقود ٨٨ الف و٥٠٦ متردد".

وأضاف " أن المختبرات في المرافق الصحية بعدن، اجرت ٩٦٨ الف و٤٧٢ فحصاً مخبرياً مختلف، فيما اجرت اقسام الاشعة ٧٣ ألفا و٧٩٣ صورة ،وقدمت اقسام الخدمات التشخيصية المتنوعة خدماتها لأكثر من ٧٤ ألفا و٩١٣ متردد، وأجريت ٣٦ الف و٤٣٨ عملية جراحية مختلفة واستفاد من المجارحة ٩٥ الف و٢٧٦ شخصا ومن الحقن ٤١٢ الف و١٠١ متردد".