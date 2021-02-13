لملس يترأس الاجتماع الدوري لمدراء المديريات والمكاتب الخدمية بالعاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

ترأس أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن اليوم السبت، الاجتماع الدوري لمدراء المديريات ومدراء بعض المكاتب الخدمية بالعاصمة.



وفي كلمته التوجيهية التي استهل بها الاجتماع، جدد المحافظ لملس تأكيده على الأهمية الكبيرة التي تضطلع بها السلطات المحلية في المديريات والمسؤوليات المتعددة التي تقع على عاتقها لمعالجة الأوضاع الخدمية والتنموية والأمنية، والتي تتطلب جهوداً مضنية وتعاوناً وتنسيقاً أمنياً ومجتمعياً متواصلاً.

وأعرب المحافظ لملس عن تقديره لجهود مدراء مديريات العاصمة ومانفذوه من أنشطة خلال الفترة الماضية، في جوانب متابعة الخدمات ومعالجة المشكلات التي تواجهها، وكذلك فيما يتعلق بمتابعة وتنمية الإيرادات ومكافحة أعمال البسط على الأراضي والبناء العشوائي وغيرها.

وأشاد المحافظ لملس أيضاً، بعملية بالتنسيق بين السلطات المحلية في المديريات والمكاتب الوزارية المعنية في جانب الخدمات، مشدداً في الوقت نفسه على استمرار ذلك التنسيق والتواصل، كون المهمة واحدة والجهود تكاملية وتصب في اتجاه واحد، وهو تحسين أوضاع العاصمة وخدمة مواطنيها.

واستعرض اجتماع اليوم، الذي حضره عبدالحكيم الشعبي مستشار المحافظ لشؤون المديريات، وضم مدراء عموم مكاتب الأشغال العامة والطرق م.وليد الصراري، وصندوق النظافة والتحسين م. قائد راشد، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي. م محمد باخبيرة، بالإضافة إلى نائب مدير المياه لشؤون الصرف الصحي م. زكي حداد، محضره السابق وماتم تنفيذه من قرارات وتكليفات تضمنها المحضر.

كما استعراض الاجتماع، تقارير إنجاز الأنشطة المنفذة من قبل مدراء المديريات خلال الفترة الماضية، متضمنة جملة المشكلات والصعوبات التي واجهت تنفيذ بعض الأنشطة والآليات الكفيلة بحلها.

وخرج الاجتماع بعددٍ من القرارات والتكليفات الهادفة إلى معالجة تلك المشكلات التي تواجه المديريات، وتُسهم في تحسين الخدمات، وترفع من مستوى أداء السلطات المحلية بالمديريات