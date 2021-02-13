الارياني يناقش مع البرنامج السعودي المشاريع الجاري تنفيذها في قطاعات الاعلام والثقافة والسياحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني أمس بالعاصمة المؤقتة عدن مع مدير فرع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بعدن أحمد مدخلي، التعاون بين الوزارة والبرنامج والمشاريع الجاري تنفيذها في الجانب الثقافي والسياحي بتمويل من البرنامج.



وثمن الوزير الجهود التي يبذلها البرنامج والمشاريع التي ينفذها في المجال التنموي والتي تعد جزء من الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في كافة المجالات لاستعادة الدولة واسقاط انقلاب مليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من ايران.

وعبر عن تقدير الحكومة لهذه الجهود التي تساهم في إعادة تطبيع الاوضاع وتعكس حجم وعمق العلاقة بين البلدين، مؤكدا بأن هذه الجهود محل احترام كافة ابناء الشعب اليمني الذي يقدر عاليا التضحيات المشتركة التي اختلط فيها الدم اليمني بالدم السعودي في مواقع الشرف والبطولة ضد التمدد الفارسي الذي تنفذه مليشيات الحوثي الارهابية.

ودعا الارياني، البرنامج الى الاهتمام بالمجال الاعلامي والثقافي والسياحي نظرا للدور الحيوي الذي يقوم به هذا المجال في انجاح العملية التنموية وتهيئة الرأي العام للاندماج فيها ودعمها.

وقدم مدير فرع البرنامج السعودي ملخص عن المشاريع التي ينفذها البرنامج لاعادة الاعمار والتنمية وبالأخص المشاريع التي يتم تنفيذها في قطاع الاعلام والثقافة والسياحة والدراسات المرفوعة لمشاريع جديدة في هذا المجال.

حضر اللقاء وكيل وزارة الاعلام عبدالباسط القاعدي ومدير المشاريع التنموية في البرنامج بعدن ماجد بن مخاشن.