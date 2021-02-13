شكرا لبحثكم عن خبر فريق من مُنَظَّمة "جلوبال آيد هاند" يَلْتَقِي بمدراء مكاتب الصحة في محافظتي أبين ولحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص/

ضمن سلسلة اللقاءات والزيارات الميدانية التي تنفدها منظمة جلوبال آيد هاند لتقييم الوضع الصحي في المحافظات المحررة وذلك لوضع الخطط الاستراتجية للتدخل بمشروعات صحية وإنسانية نوعية تساهم في رفع الوضع الصحي في تلك المحافظات .

وقبل بدء الزيارات الميدانية إلى المناطق الأشد إحتياجا في محافظتي أبين ولحج ، التقى الدكتور أمان عبدالقادر العوض المدير القُطري لمنظمة جلوبال آيد هاند ومنسق برامج الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي في المنظمة المهندس/ يزن الداؤودي بمدراء مكاتب الصحة في أبين ولحج خلال يومين متتابعان والذين بدورهما اعطا نبذة تعريفية عن الوضع الصحي وأبرز الإحتياجات الإنسانية العاجلة التي تخدم المواطنين لتلك المناطق والنازحين .

و ناقش اللقاء آلية مساهمة منظمة جلوبال آيد هاند في دعم القطاع الصحي ووضع الخطط والدراسات لتعزيز مستوى الصحة عن طريق بحث سبل التعاون المشترك بين المنظمة ومكتب الصحة بالمديرية لتنفيذ مشاريع وأنشطة تعمل على رفع مستوى القطاع الصحي .

يذكر أن منظمة جلوبال آيد هاند ساهمت في مشاريع في الجانب التعليمي وحماية الطفل والتي تم تنفيذها في أربع مدارس في مديرية خنفر وزنجبار بمحافظة أبين وأيضا في مديرية تبن بمحافظة لحج