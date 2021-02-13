شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يدفع بـ لواء من المهمشين المجندين اجباريا للموت في مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شفت مصادر يمنية مطلعة، أن مليشيات الحوثي الإرهابية، زجت بنحو 700 من فئة المهمشين إلى جبهات القتال في مأرب.



وقالت المصادر، أن مشرفين حوثيين ومشائخ قاموا خلال الأسبوع الفائت بعمليات تجنيد واسعة في محافظة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة، استهدفت فئة المهمشين (ذوي البشرة السوداء) بدرجة رئيسية، حسب "الشرق الأوسط".



وأشارت إلى أن المليشيات تقوم تخضع المقاتلين الذين تم استدراجهم بالترهيب والترغيب، لتدريب مستعجل قبل أن تدفعهم إلى الجبهة.



وحسب المصادر فقد جندت المليشيات 370 "مهمشاً" من مديريات أمانة العاصمة صنعاء وريفها، و176 من محافظة إب، و80 مهمشا تم تجنيدهم من ذمار، و25 من حجة، و18 من الحديدة، و15 من المحويت، و15 من محافظة ريمة.



وخلال اليومين الماضيين استقبلت صنعاء العاصمة ومدن يمنية أخرى، جثث عشرات القتلى وغيرهم من الجرحى من المهمشين السود عائدين من جبهة مأرب.



وفي وقت سابق قال رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين، نعمان الحذيفي، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» "يحزنني أن أرى أبناء جلدتي المهمشين السود وهم بين قتيل أو جريح أو أسير في صحراء مأرب بل إن البعض منهم يتم تصفيتهم من الخلف من قبل الجماعة الحوثية في حال سلموا أنفسهم أحياء للجيش الوطني، ويحزنني أكثر أن يساقوا للموت دفاعا عن مشروع سلالي عنصري لا يرى فيهم سوى مجرد عبيد في اليمن".