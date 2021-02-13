شكرا لبحثكم عن خبر بعد 15 عاماً على إعدامه.. الكشف عن المخبأ السري لجثة ‘‘صدام حسين’’ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تستضيف قناة "العربية" رغد ابنة الرئيس العراقي السابق الراحل صدام حسين في سلسلة جديدة حصرية، تبث يومياً اعتباراً من الاثنين الجزء الأول 16:00 غرينتش 7:00 بتوقيت #السعودية.
وتكشف ابنة صدام حسين في سلسلة لقاءات يديرها مذيع العربية صهيب شراير عن حقيقة رغبتها في القيام بدور سياسي في العراق بالفترة المقبلة.
كما تتناول في حديثها الوضع الراهن في العراق ووحدة شعبه في مواجهة التدخلات الإيرانية في العراق.
إلى ذلك ستتحدث عن تفاصيل الخطابات التي كانت تتلقاها من والدها أثناء محاكمته، وعن مكان جثة صدام حسين الآن.
وستكشف رغد عن تفاصيل جديدة حول ما وصفته بالخيانة التي أدت لمقتل شقيقيها عدي وقصي.
كما لن يخلو اللقاء من الحديث عن الكثير من الذكريات التي جمعتها مع والدها صدام حسين، وظروف زواجها من حسين كامل ثم مقتله.
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