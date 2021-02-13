تواصل أعمال صيانة الطريق الواصل بين رأس عمران - المخأ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تواصل المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع عدن، أعمال صيانة وإعادة تأهيل الطريق الواصل بين "رأس عمران والمخا "، بطول 228 كلم، بتمويل وإشراف من صندوق صيانة الطرق.



واوضح نائب المدير العام التنفيذي للمؤسسة المهندس عصام بصيلي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان المشروع البالغ تكلفتة 627 مليون ريال، يأتي ضمن خطة عمل الصندوق لهذا العام، الهادفة لصيانة وإعادة تأهيل الطرق للتقليل من المخاطر والحفاظ على سلامة شبكة الطرق من التلف والحيلولة دون تهالكها.

وأشار إلى أنه تم في وقت لاحق القيام بأعمال التراقيع الاسفلتية للحفريات المتفرقة على طول مسار المشروع بالتزامن مع أعمال الجسور الخرسانية بعد إزالة التالف منها والعبارات المنهارة وسيتلو ذلك كافة الأعمال الإنشائية خلال الفترة القادمة.