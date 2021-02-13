شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة التعاون الإسلامي تدين معاودة ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مفخخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، بأشد العبارات معاودة ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، بطائرة دون طيار (مفخخة).



وقال العثمين في بيان له " أن منظمة التعاون الإسلامي تدين هذه الممارسات الإجرامية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأنها تحمّل هذه الميليشيا ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة".

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير وحماية أمنها واستقرارها.