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التحالف يدمر طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الايرانية تجاه السعودية

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية.

واوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم السبت، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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