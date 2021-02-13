هادي يعزي في استشهاد المناضل صالح بن سالم بن جابر العبيدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس برقية عزاء ومواساة في استشهاد المناضل صالح بن سالم بن جابر العبيدي، وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن الجمهورية.



واشاد رئيس الجمهورية بمناقب الشهيد الوطنية والنضالية التي جسدها خلال مشوار حياته في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومواجهة المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة ايرانيا.

وعبر الرئيس في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وأقارب الشهيد وكافة آل العبيدي وقبائل مأرب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.