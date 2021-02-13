نائب الرئيس يعزي في استشهاد الشيخ صالح بن سالم العبيدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس برقية عزاء ومواساة في استشهاد الشيخ البطل والمناضل الجسور صالح بن سالم بن جابر العبيدي، وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن الجمهورية والثورة في معركة العزة والكرامة.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الشهيد البطل وأدواره النضالية والوطنية، في المعارك الأولى للانتصار للثورة والجمهورية في مواجهة الإمامة الكهنوتية، ومواقفه البارزة في الدفاع عن مأرب حاضنة الجمهورية وحصنها المنيع، إبان زحف مليشيات الحوثي باتجاهها بعد انقلابها على الشرعية، وصموده وتضحياته وتقدمه للصفوف مع أسرته الكريمة وكل رفاقه الشجعان.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد ورفاقه وكافة آل العبيدي وقبائل مأرب عامة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.