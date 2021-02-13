اختتام دورة تدريبية في مجال السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمديرية تريم محافظة حضرموت ،اليوم، دورة السكرتارية التنفيذية للمكاتب التنفيذية بالمديرية والتي نظمتها جمعية المعروف للتنمية.



وهدفت الدورة على مدى يومين، اكساب 25 متدرباً من العاملين بسكرتارية المكاتب التنفيذية بمديرية تريم عدد من المعارف الرئيسية والمهارات العملية للسكرتارية التنفيذية والقيام بالأعمال المكتبية بكفاءة واحترافية عالية .

وأكد مدير عام مديرية تريم خالد هويدي، على ضرورة تفعيل دور التدريب والتأهيل للموظفين بما يخدم المهام والاختصاصات لكل إدارة وتجويد العمل في كافة الأعمال السكرتارية والتنفيذية والإدارة وذلك لتطوير الكادر وتحسين الأداء إلى الأفضل.