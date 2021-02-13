شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يدمر طائرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محاولة لاستهداف مطار أبها الدولي.



وأشار المالكي إلى أنه إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، موكداً على أن المحاولات الإرهابية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.