إب.. وفاة 6 أشخاص بانقلاب ناقلة غاز على سيارة ركاب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي 6 مدنيين، الجمعة، في حادثة انقلاب ناقلة غاز على سيارة ركاب بمحافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن ناقلة غاز انقلبت على سيارة "هايلوكس" كانت تقل ركاب، وأودت بحياة 6 مدنيين في منطقة "حليّل" بنقيل سمارة، شمال إب.



وتوضح الصور التي تداولها ناشطون بتحطم السيارة بشكل كلي جراء ارتطام الناقلة بها.



وبحسب المصادر فإن سوء الطريق والحفريات كانت السبب الرئيس للحادثة.



وخلال العام الماضي، قتل وأصيب 387 شخصاً جراء حوادث السير في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لأسباب تعود إلى الحفريات والمطبات وتآكل المادة الإسفلتية وعدم وجود أي حماية للمنحدرات والمنعطفات الخطرة، علاوة على أسباب أخرى تتعلق بالسرعة الزائدة والاختناقات المرورية.