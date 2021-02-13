الأرصاد يحذر من أجواء شديدة البرودة على عدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

حذر المركز الوطني للأرصاد في اليمن، اليوم، من الأجواء شديدة البرودة على عدد من المناطق أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خلال الـ24 الساعة القادمة.



وتوقع المركز الوطني في نشرته الجوية، أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وأشار المركز، إلى أن الطقس سيكون بارداً إلى بارد نسبيا على المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوه وحضرموت، وبارداً نسبيا بوجه عام على المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وبين أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم بلغت 3.5 في ذمار، 4 في عمران، 4.8 في صنعاء، 7.1 في صعدة، 7.4 في السدة، 9 في إب، و 9.5 في سيئون.

وحذر كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى تلك المحافظات الأنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من التبريد الشديد.

وحث المركز المزارعين رعاة المواشي والنحل على حماية محاصيلهم الزراعية والثروة الحيوانية والمناحل من آثار البرودة