شكرا لقرائتكم خبر عن مكشوفة الصدر – شاهد السعودية الهاربة رهف القنون تجتاح الترند بفيديو جريء والان نتابع التفاصيل

عدن - ياسمين للتهامي - تمكنت الشابة السعودية رهف القنون المقيمة حاليًا في كندا من جذب أنظار الجمهور العربي خلال اليومين الماضيين، حيث تصدرّت صفحات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل بعد أن شاركت مقطع فيديو وهي بإطلالة جريئة ضمن تحدي “BussItChallenge”.

ولاقى مقطع الفيديو الذي تؤدي فيه القنون تحدي”BussItChallenge” تفاعلًا واسعًا على شبكات التواصل، واستطاعت أن تحصد عبر إنستغرام أكثر من 250 ألف مشاهدة حتى الآن في التحدي الذي شارك فيه العديد من المشاهير، بحيث تظهر في البداية بملابس محتشمة نوعًا ما ومن ثم تفاجئ متابعها بأنها تتحول لفتاة بإطلالة مثيرة وجريئة.

وفي الواقع، كانت ردة فعل الجمهور غير متوقعة، خاصة الأشخاص الذين يتابعون رهف القنون عبر إنستغرام، حيث أن معظمهن من الإناث وأغلب تعليقاتهن كانت عبارة عن كلمات غزل وحب للقنون، بدلًا من الانتقادات اللاذعة التي كان من المتوقع لدى الجميع أن يراها ضمن التعليقات.

الجدير بالذكر أن رهف القنون فتاة سعودية أثارت الجدل في عام 2019 بعد أن هربت من أسرتها وبعد رحلتها الطويلة استطاعت الوصول واللجوء لكندا، هي حاليًا من بين الأسماء المشهورة والمعروفة لدى عدد كبير من الأشخاص في الوطن العربي.