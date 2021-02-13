شكرا لقرائتكم خبر عن مكشوفة الصدر – شاهد السعودية الهاربة رهف القنون تجتاح الترند بفيديو جريء والان نتابع التفاصيل
عدن - ياسمين للتهامي - تمكنت الشابة السعودية رهف القنون المقيمة حاليًا في كندا من جذب أنظار الجمهور العربي خلال اليومين الماضيين، حيث تصدرّت صفحات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل بعد أن شاركت مقطع فيديو وهي بإطلالة جريئة ضمن تحدي “BussItChallenge”.
ولاقى مقطع الفيديو الذي تؤدي فيه القنون تحدي”BussItChallenge” تفاعلًا واسعًا على شبكات التواصل، واستطاعت أن تحصد عبر إنستغرام أكثر من 250 ألف مشاهدة حتى الآن في التحدي الذي شارك فيه العديد من المشاهير، بحيث تظهر في البداية بملابس محتشمة نوعًا ما ومن ثم تفاجئ متابعها بأنها تتحول لفتاة بإطلالة مثيرة وجريئة.
وفي الواقع، كانت ردة فعل الجمهور غير متوقعة، خاصة الأشخاص الذين يتابعون رهف القنون عبر إنستغرام، حيث أن معظمهن من الإناث وأغلب تعليقاتهن كانت عبارة عن كلمات غزل وحب للقنون، بدلًا من الانتقادات اللاذعة التي كان من المتوقع لدى الجميع أن يراها ضمن التعليقات.
الجدير بالذكر أن رهف القنون فتاة سعودية أثارت الجدل في عام 2019 بعد أن هربت من أسرتها وبعد رحلتها الطويلة استطاعت الوصول واللجوء لكندا، هي حاليًا من بين الأسماء المشهورة والمعروفة لدى عدد كبير من الأشخاص في الوطن العربي.
سيدة أعمال سعودية أغرت سائقها الخاص فأخذها الى مكان مهجور ومارس معها الجنس.. لكن نهاية المتعة كانت مؤلمة وغير متوقعة.. شاهد لحظة القبض عليهم
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سيدة أعمال سعودية أغرت سائقها الخاص فأخذها الى مكان مهجور ومارس معها الجنس.. لكن نهاية المتعة كانت مؤلمة وغير متوقعة.. شاهد لحظة القبض عليهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتحت الجهات الرسمية في منطقة المدينة المنورة التحقيق في شكوى تقدمت بها سيدة أعمال سعودية أتهمت فيها سائقها باختطافها إلى منطقة مهجورة في المدينة المنورة وفعل الفاحشة فيها بالقوة وتحت تهديد السلاح.
وفي حيثيات القضية أتت إعترافات السيدة أنها تعرفت على الجاني على خلفية صفقة شراء استراحة خاصة عندما أوكله صاحب الموقع بتمكينها من مشاهدة الموقع من الداخل، فعرض المتهم عليها إمكانية توصيلها إلى مكان عملها بسيارته الخاصة مقابل أجر، وأضافت السيدة أن أسرتها اتفقت مع المتهم للعمل كسائق خاص مقابل 800 ريال شهريا، واستمر في مهمته بعد أن وثقت فيه الأسرة، وظل يتولى مهمة نقلها إلى مقار عملها ومتاجرها في الحدائق ومراكز التسوق.