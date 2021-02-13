شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة انسحاب القوات السعودية من مأرب وشن مقاتلات التحالف غارات على الجيش الوطني والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية وميدانية، عن حقيقة الأنباء المتداولة عن انسحاب القوات السعودية المتمركزة في محافظة مأرب وقصف مقاتلات التحالف للقوات الحكومية في جبهات مأرب.
وأكدت المصادر أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، ومصدرها المطابخ الإعلامية لمليشيا الحوثي الإرهابية.
واوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي تلجأ كالعادة كلما تتعرض للانكسار والفشل لنشر الشائعات في محاولة منها صناعة انتصار اعلامي بعد أن منيت قواتها بالفشل الذريع في مختلف الجبهات.
وأكدت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي تساند القوات الحكومية في مختلف الجبهات وتشن ضربات جوية مكثفة على المليشيات الحوثية، ولا صحة لقصف التحالف قوات الجيش الوطني عن طريق الخطأ في جبهات مأرب.
وكانت وسائل إعلام محلية ونشطاء تداولت أنباء عن انسحاب القوات السعودية المتمركزة شرق مدينة مأرب بعد اقتراب مليشيا الحوثي من المدينة، وهو ماتم نفيه من قبل مصادر ميدانية وعسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة انسحاب القوات السعودية من مأرب وشن مقاتلات التحالف غارات على الجيش الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.