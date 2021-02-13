شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة انسحاب القوات السعودية من مأرب وشن مقاتلات التحالف غارات على الجيش الوطني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية وميدانية، عن حقيقة الأنباء المتداولة عن انسحاب القوات السعودية المتمركزة في محافظة مأرب وقصف مقاتلات التحالف للقوات الحكومية في جبهات مأرب.

وأكدت المصادر أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، ومصدرها المطابخ الإعلامية لمليشيا الحوثي الإرهابية.

واوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي تلجأ كالعادة كلما تتعرض للانكسار والفشل لنشر الشائعات في محاولة منها صناعة انتصار اعلامي بعد أن منيت قواتها بالفشل الذريع في مختلف الجبهات.

وأكدت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي تساند القوات الحكومية في مختلف الجبهات وتشن ضربات جوية مكثفة على المليشيات الحوثية، ولا صحة لقصف التحالف قوات الجيش الوطني عن طريق الخطأ في جبهات مأرب.

وكانت وسائل إعلام محلية ونشطاء تداولت أنباء عن انسحاب القوات السعودية المتمركزة شرق مدينة مأرب بعد اقتراب مليشيا الحوثي من المدينة، وهو ماتم نفيه من قبل مصادر ميدانية وعسكرية.