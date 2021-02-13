الشاب "بندر العرادة" اصيب إصابة خطيره بترت على أثرها قدميه نجل سفير اليمن لدى نواكشوط في معارك صرواح (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصيب نجل سفير الجمهورية اليمنية لدى نواكشوط الدكتور سالم العرادة، في المعارك التي يخوضها الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب. وقالت مصادر ميدانية، إن "بندر العرادة" اصيب الجمعة، في معارك صرواح وهو يتقدم الصفوف الأمامية لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة "الكسارة" غرب مارب. وذكرت المصادر أن الشاب "بندر العرادة" اصيب إصابة خطيره بترت على أثرها قدميه. ويخوض الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات بمحافظة مأرب، وتكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

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