شكرا لبحثكم عن خبر السعودية: الإنذار المبكر يصدر تنبيهات عاجلة من أمطار رعدية في هذه المناطق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تنبیھات بھطول أمطار رعدية على عدة مناطق.

وأوضح النظام أن منطقة مكة المكرمة خاصة الطائف ومیسان ً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحیة، حتى الساعة ستشھد أمطارا السابعة من مساء ھذا الیوم (السبت).

ولفت إلى أن أجزاء من منطقتي عسیر والباحة ستتأثر بتلك الحالة أيضاً، مصحوبة بتدن في مدى الرؤية.

توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما يكون ارتفاع الموج على الخليج العربي من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.