شكرا لبحثكم عن خبر الوزير باعبود يوجه بتشكيل لجان تختص بعملية استيراد المشتقات النفطية على مستوى المحافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شارك مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة المهرة، المهندس محسن علي بلحاف، في الاجتماعات التي ترأسها وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالسلام باعبود، مع مدراء فروع الشركة بالمحافظات، والتي عقدت بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت الأسبوع الماضي.

وناقش الوزير باعبود، مع مدراء الفروع، إمكانية العمل بالألية الجديدة لفروع شركة النفط في المحافظات، موجها بتشكيل لجنة تختص بعملية استيراد المشتقات النفطية في فروع المحافظات وتحديد أسعارها بما يتناسب مع كل محافظة.

وخلال الاجتماعات الذي حضرها المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس أنور سالم حسان، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة النفط بالجمهورية، المهندس غالب بن معيلي، استعرض مدير فرع شركة النفط بالمهرة المهندس، بلحاف، الإنجازات التي حققتها الشركة بالمهرة في توفير المشتقات النفطية وإنجاز الكثير المشاريع التنموية والخدمية في محافظة المهرة.

ونقل بلحاف، تحيات محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، إلى وزير النفط، الدكتور عبدالسلام باعبود، ودعوته إلى زيارة المحافظة.

وأشاد الوزير باعبود، بجهود ونجاحات شركة النفط بالمهرة، وقيادتها ممثلة بالمهندس محسن بلحاف، وطاقم الفرع، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.