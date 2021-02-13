شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو لحظة تعرض شاب في عدن لرصاصة راجعة ادت لوفاته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول على نطاق واسع مساء امس مقطع فيديو قصير لاحدى كاميرات المراقبة الخاصة في سوق بانافع بمديرية البريقة غرب عدن، يوثق لحظة تعرض الشاب احمد قليقل لرصاص راجعة ادت لوفاته امام مرى ومسمع الناس المنذهلين من المشهد.

ويوثق الفيديو مرور الشاب احمد قليقل الذي يعمل في أمن مصافي عدن، في احدى زوايا السوق، وسقوطه ارضا بشكل مفاجئ عقب تعرضه لرصاص راجع من الهواء مساء اليوم الجمعة. شاهد بالفيديو لحظة تعرض شاب في عدن لرصاصة راجعة ادت لوفاته

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو لحظة تعرض شاب في عدن لرصاصة راجعة ادت لوفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.