شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول بأمنية الضالع: محاربة العناصر التخريبية والخارجين عن القانون من أولويات مهامنا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد العميد عمار علي محسن "أبو علي" نائب رئيس اللجنة الأمنية في محافظة الضالع، أن الوضع الأمني في المحافظة يشهد استقرارا كبيرا، وأن الأيام القادمة ستكون مليئة بالأخبار التي ستسر أبناء الضالع، خصوصا الذين عانوا كثيرا بسبب غياب الأمن في الفترة الماضية.

وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في تصريح صحفي لوسائل الإعلام اليوم الجمعة، ان اللجنة الأمنية بقيادة العميد أحمد القبة، تعمل وفقا لخطط أمنية حديثة، جعلت فيها محاربة العناصر التخريبية والخارجة عن القانون وإعادة هيبة المؤسسة الأمنية من أولويات مهامها.

وأوضح العميد عمار علي محسن، ان خطة الإنتشار التي نفذتها قوات الحزام الأمني مع بقية القوات الأخرى قبل أسابيع مستمرة، ولن تتوقف حتى تحقيق كامل أهداف الحملة.

وأشار نائب رئيس اللجنة الأمنية بالضالع، إلى أن المحافظة عانت كثيرا بسبب انفلات وتدهور الوضع الأمني، وهذا ما جعل من الضالع ضحية لعصابات القتل والإجرام التي عاثت فيها فسادا.

وطالب من الاهالي في محافظة الضالع إلى متابعة أبناؤهم، ومعرفة الجهات التي يرتادونها، داعيا أولياء أمور الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من النيابة إلى سرعة تسليم أبناؤهم، والتعاون مع اللجنة الأمنية، منوها في الوقت نفسه أن اللجنة الأمنية لم تستخدم القوة بعد، فجميع الخيارات لا تزال مفتوحة، من أجل حفظ أمن واستقرار الضالع.