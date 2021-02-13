شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية تستعيد الكسارة ومحيط معسكر كوفل القريب من مأرب العاصمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني أن عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية لاذت بالفرار من المواقع المطلة على معسكر كوفل وأيضا من حمة الكسارة. وأوضح المصدر أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية قامت بالعديد من الهجمات خلال الساعات الماضية وكبدت الميليشيا الحوثية خسائر فادحة. المصدر: المشهد اليمني

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