شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعاودون إرسال طائرات مسيرة الى أبين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عاودت ميليشيا الحوثيين في اليمن، إرسال طائرات مسيرة الى محافظة أبين وتحديدا في سماء جبهة ثرة ولودر ومكيراس، بعد توقفها خلال الفترة الماضية.
وقال الضابط المناوب بغرفة عمليات جبهة ثره القائد سالم البركاني وفقا للمركز الاعلامي لجبهة ثرة:" عادت المليشيات الحوثية منذ يومين إلى إطلاق طائرات الإستطلاع فوق مواقعنا الأمامية في الجبهة بشكل متواصل والتي تحاول المليشيات بها استكشاف مواقعنا ولكن بفضل الله ثم بفضل يقضة أبطال الجبهة يتم التصدي لها وتغادرالأجواء بسرعة فائقة".
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