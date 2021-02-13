شكرا لبحثكم عن خبر الزُبيدي يفتتح قسم الأحوال المدنية بمجمع الإصدار الآلي بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن/ خاص أفتتح اللواء قاسم الزبيدي قائد اللواء الثالث بمعية الأخ العميد/ محمد عباد البطاني مدير عام الهجرة والجوازات بعدن والأخ الرائد/خلدون الحارثي مدير عام الإصدار الآلي بالعاصمة عدن بحضور الأخ/ عارف اليريمي رئيس نادي التلال الرياضي بعدن قسم الأحوال المدنية بمجمع الإصدار الآلي لصرف البطائق الشخصية للمواطنين الذي تم إعادة تأهيله بعد أن تم تدميره جراء الحرب الحوثية الظالمة على العاصمة عدن . وخلال مراسم الإفتتاح أكد الرائد خلدون الحارثي مدير عام مجمع الإصدار الآلي بالعاصمة عدن أوضح قائلا ً: أفتتحنا اليوم قسم التحريات وقسم الإدخال وقسم التصوير الذي يشمل الأحوال المدنية لإصدار البطائق الشخصية منوهاً :أنه بإنجاز هذا العمل سيتم تسهيل عملية صرف البطائق الشخصية للمواطنين بكل يسر وسلاسة وبالرسوم المعتادة السابقة لتخفيف معانات المواطنين الذين عانوا من الإجراءات السابقة.. لافتاً أن هذا الإفتتاح الذي تم اليوم كان ثمرة جهود ذاتية ولم تدعمنا أي جهة مادياً أو معنوياً .. مشيداً بحضور اللواء قاسم الزبيدي قائد اللواء الثالث والعميد/ محمد عباد البطاني مدير الهجرة والجوازات والأخ /عارف اليريمي رئيس نادي التلال لمشاركتهم تدشين الإفتتاح وجهودهم المشرفة معنا ووعودهم بالدعم والوقوف إلى جانبنا. من جانبهم عبر اللواء قاسم الزبيدي قائد اللواء الثالث والعميد/ محمد عباد مدير الهجرة والجوازات بالعاصمة عدن والأخ /عارف اليريمي رئيس نادي التلال عن سعادتهم بعودة العمل بقسم الأحوال المدنية في مجمع الإصادر الآلي لتسهيل معاملات المواطنين وتخفيف الضغط على قسم الهجرة والجوازات في العاصمة عدن. كما أشادوا بإنضباط العامل وقيادة وأفراد مجمع الإصدار آلي الذين يعملون كفريق عمل واحد من أجل خدمة المواطنين

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