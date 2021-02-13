شكرا لبحثكم عن خبر الزميلان شكري وفرحان يتقلّدان منصبين مهمين في وزارة الشباب والرياضة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وضع الأخ وزير الشباب والرياضة نايف البكري ثقته في الزميلين شكري حسين وفرحان المنتصر ، من خلال اختيار الأول ليكون مديرًا عامًا لإدارة الإعلام في وزارة الشباب والرياضة ، والثاني للإدارة العامة للاتحادات والأندية الرياضية.

* وعلى هامش حضوره الندوة ، التي نظمها الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي في ديوان الوزارة ، صباح الأربعاء ، تحت عنوان (شرف المهنة وميثاق الشرف الإعلامي في مشروع النظام الأساسي المعدل) أعلن وزير الشباب والرياضة تكليفه للزميل شكري حسين بتولي منصب (المدير العام للإدارة العامة للإعلام في الوزارة) وتولي الزميل فرحان المنتصر منصب (المدير العام للاتحادات الرياضية والأندية في الوزارة) ، وذلك في إطار عملية التدوير الوظيفي التي ستشمل عدداً من الإدارات والدوائر في الوزارة.

* قطاع كبير من الإعلاميين الرياضيين عبروا عن سعادتهم باختيار الزميلين (حسين والمنتصر) في هذين المنصبين .. معتبرين أن تقدير قيادة الوزارة لهما يعد تكريمًا لكل الإعلاميين الرياضيين .. علماً أنه سبق للزميل فرحان المنتصر الإشراف على إدارة الإعلام خلال السنوات الخمس الماضية ، فيما كان الزميل شكري حسين قد شغل منصب أمين عام مساعد جائزة رئيس الجمهورية للشباب .. ووفقًا للكثير من الزملاء يعتبر شكري حسين خير خلف للزميل فرحان المنتصر ، باعتبارهما من الإعلاميين الرياضيين المشهود لهما بالكفاءة والأخلاق العالية.

المصدر: صحيفة الايام