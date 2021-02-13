شكرا لبحثكم عن خبر دورة تدريبية في مجال التخزين الآمن للأدوية بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ عارف الضرغام

عقدت اليوم في قاعة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بعدن الدورة التدريبية في طرق التخزين الآمن والجيد للأدوية حضرها 60 مشاركا ومشاركة من مديري الفروع وأمناء المخازن العاملين في المنشئة.

وفي تصريح للدكتور عبدالقادر أحمد الباكري المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية قال فيه إن الدورة تركز على طرق خزن الأدوية حسب المواصفات والمقاييس العالمية.

وذكر أن الهيئة ستعمل على تطبيق هذه الطرق العالمية على أرض الواقع.

وأوضح أن 60 مشاركا ومشاركة من عدة جهات صحية وفروع وأمناء مخازن حضروا هذه الدورة التي استغرقت يوما واحدا ألقى فيها مدربون متخصصون محاضرات في طرق وقواعد الخزن الجيد.

مؤكداً أن الخزن والحفظ الخاطئ للأدوية يؤدي إلى تلفها وانتهاء مفعولها، ما يؤدي ضررها في الأخير على المريض الذي يكون ضحية لهذا الإهمال وعدم الخزن والحفظ الجيد للأدوية.