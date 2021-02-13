ميليشيا الحوثي تهدم جامع النهرين الأثري في العاصمة صنعاء 

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية على هدم مسجد النهرين التراثي الواقع بالقرب من سائلة صنعاء القديمة في العاصمة اليمنية صنعاء بذريعة ترميمه وتوسعته.

وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، "إن ميليشيا الحوثي الإرهابية، شرعت مطلع الأسبوع الماضي بهدم جامع النهرين التراثي والتاريخي المدرج في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو بذريعة إعادة ترميمه وتوسيعه".

وأثار هدم مسجد النهرين التاريخي من قبل مكتب الأوقات التابعة للحوثيين في صنعاء، غضب الكثير من الناشطين اليمنيين.. معتبرين ذلك "جريمة بحق التراث والحضارة اليمنية التي تعود إلى قبل آلاف السنين".

واستنكر مواطنون يمنيون على مواقع التواصل الإجتماعي إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية على هدم جامع النهرين وسط تساؤلات عن المجرم الذي أصدر قرار الهدم مضفين بأن ذلك تاريخ شعب وليس بملك أحد.

وخلال السنوات الماضية عمدت ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى استهداف المعالم الأثرية والتاريخية والثقافية وهدم المباني التراثية والمتاحف وذلك في إطار سعي الميليشيات الحوثية على طمس التراث اليمني بالإضافة إلى سرقة المتاحف والمقابر الأثرية وهدم منازل تاريخية بصنعاء القديمة وتأجيرها للتجار.