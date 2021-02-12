الجيش الوطني يتصدى هجمات حوثية عديدة في جبهة الكسارة في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 فبراير 2021

كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، خلال الساعات الماضية، عدّة هجمات متتالية شنتها مليشيا الحوثي باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة غرب مارب، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مليشيا الحوثي شنّت هجمات متتالية في محاولة منها للسيطرة على مواقع عسكرية في جبهة الكسارة، إلا أن الأبطال تصدوا لها وأفشلوا جميع الهجمات.

وأكد المصدر أن المعارك التي خاضها الأبطال أسفرت عن مصرع أكثر من 60 عنصراً حوثياً وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات.

وأشار الى أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيا في ذات الجبهة، وتمكنت الغارات من تدميرها ومن ضمنها عربة ودبابة و3 أطقم قتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها.

ولفت المصدر إلى أن عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة على امتداد مناطق الاشتباك في الجبهة، البعض منها من معارك الأيام الماضية.