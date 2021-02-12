كمين محكم للجيش يكبد المليشيا الحوثية خسائر فادحة شرقي الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 فبراير 2021

تكبدت المليشيا الحوثية المتمردة اليوم الجمعة خسائر فادحة في المعدات والأرواح، إثر كمين محكم نفذه الجيش شرقي بير المزاريق، بمحافظة الجوف.



واستدرجت قوات الجيش مجاميع حوثية إلى كمين محكم باتجاه المواقع العسكرية في مليفيفة وقرن الصيعري شرق بير المزاريق، قبل أن تطبق عليها الحصار وتشتبك معها لنحو أربع ساعات.

وأسفرت المعركة عن سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، فيما لاذ من بقي منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.