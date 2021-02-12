شكرا لبحثكم عن خبر الكعلولي ينشر قواته بالصميتة ويدعو التويمة والعزمر إلى ضبط النفس والاحتكام للقانون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

انتشرت الخميس قوات من اللواء التاسع صاعقة بمنطقة الصميتة بطورالباحة كحماية أمنية بين التويمة والعزمر كي لايتجدد الاقتتال بينهما .

في ظل ما تشهده منطقة الصميتة من توتر قبلي نتيجة تجدد الاقتتال منتصف الاسبوع بين التويمة والعزمر والذي على اثره أدى إلى إصابة شخص بجراح من ابناء العزمر ومقتل آخر من التويمة وبتوجيهات من قائد اللواء التاسع فاروق الكعلولي تم توزيع عدد من الاطقم المسلحة وعشرات الافراد كحماية أمنية في مواقع متآخمة بين الطرفين تحسباً لإي طاريء مع وشك فترة التهدئة على الانتهاء ..

فيما دعاء القائد الكعلولي الطرفين إلى ضبط النفس والاحتكام للقانون للحفاظ على النسيج الاجتماعي الواحد بينهما ونوه في حديثه بأن ما تربطهما من علاقة اسرية هي التي يفترض أن يحتكم إليها الطرفين كونهما انساب واصهور .

يذكر أن قوات اللواء التاسع صاعقة سبق وان بذلت مساعي كبيرة بقيادة ضباط القطاع المرابط بالمنطقة اثناء الاشتباكات والتي أفضت إلى تهدئة الموقف واخذ هدنة كانت ثلاث إيام وكان ذلك بتوجيهات القائد فاروق الكعلولي .

وعلى سياق متصل قام اليوم العميد فاروق الكعلولي قائد اللواء بمعية اركان حرب اللواء العقيد محمود الاغبري وعدد من الضباط والافراد بعقد لقاءات مع عدد من قيادات الأمن بالمديرية وعدد من المشايخ واولياء دم القتيل لوضع الحلول والمعالجات للقضية قبل أن تتوسع رقعتها بين الطرفين ويصعب تلافيها ومازالت والحوارات والمناقشة مستمرة حتى كتابة الخبر وان شاء الله تكلل بالنجاح لتجنيب الناس ويلات الاقتتال ونزع فتيل الفتنة القائمة بين الاطراف المتنازعة حتى لا تزهق ارواح اخرى برئية من الطرفين .

وعلى نفس الصعيد وحسبما تلقينا من معلومات مؤكدة بأن قيادة الحزام الامني محور الصبيحة على قدم وساق بتجهيز قوة أمنية كبيرة للدفع بها إلى مناطق النزاع لتؤدي عملها المناط بها لملاحقة وحماية الساكنين من اي اعتداءات مسلحة قد تنشب بين الطرفين ..