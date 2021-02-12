شكرا لبحثكم عن خبر رسمياً ومن قلب المعارك في مأرب ..الشرعية اليمنية تعلن هذا الخبر السار ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، تحقيق انتصارات ميدانية جديدة في جبهات محافظة مأرب شمالي شرق البلاد. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش تواصل لليوم الرابع على التوالي، خوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات الجدعان والمخدرة وصرواح جنوب غرب مارب. وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش مسنودةً بالقبائل حققت انتصارات ميدانية، في جبهات “حيد آل أحمد”، “والأوشال” وجبال نقم”، في مديرية رحبة جنوب غرب مأرب. الى ذلك، أكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن محمد الحليسي أن مليشيا الحوثي الإرهابية منيت بخسائر بشرية كبيرة، ما جعلها تعجز عن إحراز أي تقدم ميداني في مختلف جبهات جنوب وغرب محافظة مأرب. وقال الحليسي إن أبطال الجيش والمقاومة يواصلون تقدمهم الميداني والعسكري، لليوم الرابع على التوالي في مختلف جبهات محافظة مأرب، ويحققون انتصارات ميدانية واسعة، في جبهات جنوب وغرب المحافظة، ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا التي تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في العتاد والأرواح، بنيران أبطال الجيش الوطني وغارات التحالف العربي التي دكت تعزيزات تلك العصابة الإجرامية.

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