الآلاف في تعز يحيون الذكرى العاشرة لثورة فبراير

المنامة - ياسر ابراهيم - خرج الآلاف من أبناء مدينة تعز، اليوم الخميس، في مسيرة شعبية كبيرة، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة فبراير الشبابية السلمية.



وتجمع المشاركون في شارع جمال وسط مدينة تعز، ثم جابت المسيرة شوارع المدينة وصولاً إلى ساحة الحرية.



ورفع المحتفون لافتات وشعارات كتب عليها عبارات تؤكد على المضي في طريق الثورة والسعي لتحقيق كامل أهدافها والسعي لبناء دولة النظام والقانون، مستلهمين تضحيات الشهداء والجرحى في سبيل تحقيق ذلك.



وفي الحادي عشر من فبراير من كل عام يُحي اليمنيون ذكرى الثورة التي اندلعت في العام 2011م ضد نظام وحكم الرئيس السابق "علي عبدالله صالح" وللمطالبة بالحرية و بناء دولة يسود فيها النظام والقانون والعدالة والمواطنة المتساوية.

