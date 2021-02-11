المحافظ العرادة يزور معرض مأرب الأول للكتاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

زار محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ،اليوم، معرض مأرب الأول للكتاب 2021م والذي ينظمه فرع الهيئة العامة للكتاب حتى 19 فبراير المقبل، تحت شعار (مأرب.. الحضارة والمعرفة).



وطاف المحافظ العرادة، في أرجاء المعرض..مطلعاً على محتوياته ومعروضاته من صنوف العلم والمعرفة..مقتنياً كتاب اليمن الجمهوري لأديب اليمن الكبير الثائر السبتمبري عبدالله البردوني.

وخلال الزيارة، أعرب المحافظ العرادة عن سعادته البالغة بإقامة هذا المعرض الكبير في المرحلة العصيبة من تاريخ اليمن في هذه المحافظة المهمة والتاريخية التي تخوض حالياً معركتين: معركة عسكرية مع مليشيا إرهابية عنصرية سلالية تريد إرجاع الشعب اليمني إلى قرون سابقة، ومعركة تنويرية بالعلم والمعرفة وهي المعركة الأساسية التي بها نستطيع أن نتجاوز كل العراقيل والمعوقات والمضي قدما للارتقاء بالإنسان والوطن .

وأشار الواء العرادة إلى أهمية إقامة هذا المعرض في هذه المرحلة ليقدم التسهيلات للطلاب والشباب والمثقفين والباحثين والكتاب ليرووا ضمأهم من مناهل العلم والمعرفة والذين ينعمون وهم يتنقلون بين حدائق المعرض ويتذوقون رحيق المعارف والعلوم التي يقدمها لهم.

وخاطب محافظ مأرب الزائرين الذين يكتظ بهم المعرض بقوله" أنا سعيد جدا بأن أرى إقبال الشباب بهذا المستوى الكبير،و هذه هي معركتنا الحقيقية، معركة العلم والمعرفة، خوضوها يا أبطال".

وأضاف" حصنوا أفكاركم و حصنوا جمهوريتكم وحصنوا وطنكم وحصنوا أجيالكم بالعلم والمعرفة".. مشيدا بالمستوى العالي لتنظيم هذا المعرض.. مثمنا جهود القائمين على تنظيمه والإشراف عليه وفي مقدمتهم وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ممثلة بوزيرها المناضل معمر الإرياني وإدارة فرع الهيئة العامة للكتاب وللمشاركين من دور نشر محلية وعربية.

كما أعرب محافظ مأرب، عن شكره للقيادة السياسية التي لا تألوا جهداً في التواجد مع محافظة مأرب وأبنائها في كل معركة أيا كان نوعها، وفي كل مصلحة أيا كان شكلها.