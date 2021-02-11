شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تعد بممارسة "أقصى الضغوط" على مليشيا الحوثي الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية،نيد برايس، أن بلاده تدين بشدة الهجمات الحوثية التي تستهدف السعودية وستمارس "أقصى الضغوط" على مليشيا الحوثي.



وأضاف أن الولايات المتحدة، تعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.

وأمس الأربعاء، قال برايس إن "قادة الحوثيين سيظلون مصنفين كإرهابيين ولا نعتزم تخفيف الضغط على من يتحملون مسؤولية الهجمات على شركائنا السعوديين".