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السفير الزنداني يبحث مع نائب وزير الخارجية السعودي عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن لدى المملكة العربية الدكتور شائع الزنداني، اليوم، مع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وثمن السفير الزنداني، جهود المملكة العربية السعودية الى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف.. معبراً عن شكر اليمن قيادة وحكومة وشعبا لقيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير .

وجدد الزنداني، ادانة الجمهورية اليمنية للهجوم الحوثي الارهابي على مطار ابها الدولي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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