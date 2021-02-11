شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الزنداني يبحث مع نائب وزير الخارجية السعودي عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع الزنداني، اليوم، مع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وثمن السفير الزنداني، جهود المملكة العربية السعودية الى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف.. معبراً عن شكر اليمن قيادة وحكومة وشعبا لقيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وجدد الزنداني، ادانة الجمهورية اليمنية للهجوم الحوثي الارهابي على مطار ابها الدولي.