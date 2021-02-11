شكرا لبحثكم عن خبر بيان .. شركة اسمنت الوحدة تؤكد عزمها على ايقاف نشاطها و تسريح العمال في محافظة أبين ... لهذا السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت إدارة شركة الوحدة للأسمنت المحدودة بأبين بيانا استنكر فيه عمليات التقطع المتواصلة ضد قاطرات الاسمنت والتي جاءت هذه المرة بتوجيهات من قبل مدير عام صندوق النظافة والتحسين بأبين. وطالبت شركة الوحدة للأسمنت في البيان رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية في محافظتي عدن وأبين والجهات الأمنية بالوقوف ضد هذه التصرفات الخارجة على القانون وإيقافها. وقالت الشركة في بيانها انه وفي حالة عدم التفاعل والوقوف لمنع التصرفات الغير قانونية سوف يضطر مجلس إدارة الشركة مجبرا على إيقاف النشاط وتسريح العمالة . وأن إدارة الشركة تحمل السلطات المحلية في محافظة أبين تبعات ذلك .

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