شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأزيمع يجدد موقف السعودية الثابت والداعم للشعب اليمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جدد نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف السعودي الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، موقف المملكة العربية السعودية الثابت والداعم للشعب اليمني والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.



وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان الفريق الركن مطلق الأزيمع ناقش خلال لقائه ،اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ في مقر قيادة القوات المشتركة، مستجدات الأوضاع في اليمن.