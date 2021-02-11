سفير اليمن في النمسا يلتقي رئيس لجنة الشئون الاوروبية في البرلمان النمساوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى جمهورية النمسا الإتحادية، هيثم شجاع الدين اليوم الخميس مع رئيس لجنة الشئون الاوروبية نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان النمساوي رينهولد لوباتكا مستجدات الأوضاع في اليمن .



وفي اللقاء اشار السفير شجاع الدين الى مجمل التطورات على الساحة اليمنية وزيارة رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن وعدد من سفراء دول الاتحاد للعاصمة المؤقتة عدن واهميتها في دعم الحكومة اليمنية .. موضحاً أن استمرار الهجوم الواسع لمليشيا الحوثي على محافظة مارب باستخدام الصواريخ البالستية واستهداف المدنيين ومئات النازحين من الحرب يعد تصعيد عسكري خطير ويدل على عدم جدتها في التوصل لسلام في اليمن.

ولفت السفير سجاع الدين إلى تراجع مليشيا الحوثي عن موقفها في وصول فريق الامم المتحدة الى ناقلة النفط صافر والذي ينذر بكارثة بيئية كبيرة ويؤكد سعيها لاستخدام هذا الملف لابتزاز المجتمع الدولي .. مؤكداً التزام الحكومة اليمنية بدعم كل جهود السلام وفق رؤية واضحة واستنادا الى المرجعيات السلام وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

من جانبه اكد المسؤول النمساوي الحرص على إحلال السلام في اليمن ودعم جهود الأمم المتحدة و المبعوث الأممي للتوصل لسلام دائم و شامل في اليمن.