شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يدمر صاروخاً بالستياً اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ، اعتراض وتدمير صاروخاً بالستياً اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي" أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران من محافظة صعدة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط".

وأضاف العميد المالكي في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) " أن قياده القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعيه للمليشيا الإرهابية ، وسيتم محاسبة المخططين والمنفذين للاعتداءات الارهابية بحزم و بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية".