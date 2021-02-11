اللجنة الوطنية للتحقيق تنفذ نزول إلى إصلاحية السجن المركزي بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، نزول إلى إصلاحية السجن المركزي بمحافظة تعز، للتحقيق في حادثة إضراب عدد من السجناء.



والتقى فريق اللجنة بالسجناء المنفذين للإضراب والبالغ عددهم ثلاثة، إضافة إلى سجناء آخرين والاستماع الى إفاداتهم المتعلقة بأوضاعهم وأسباب الاضراب ومعرفة أوضاعهم الحالية ومطالبهم القانونية.

كما التقى الفريق، بمدير السجن ونائبه ومسؤول الحجز والمختص الاجتماعي للمنشأة والشؤون الإدارية، والاستماع لمندوب البحث الجنائي والإطلاع على محاضر جمع الاستدلال التي قام بها البحث الجنائي بعد الحادثة مباشرة.