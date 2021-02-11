اختتام جلسات حوارية لبحث سبل المصالحة المجتمعية في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت اليوم في مدينة عتق بمحافظة شبوة فعاليات الجلسات الحوارية لبحث سبل المصالحة المجتمعية بالمحافظة التي نظمتها منظمة شباب شبوة بتمويل من منظمة شركاء اليمن لمدة اسبوع تحت شعار (معا لتعزيز التماسك المجتمعي) بمشاركة خمسين مشاركا من قيادات السلطات المحلية والقضاء والمحامين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني.



وفي ختام الفعالية أشار الامين العام للمجلس المحلي بشبوة عبدربه هشله إلى أهمية التصدي للقضايا المثارة عبر الحوار وبالاثار الكارثية للحروب على حياة المجتمع وتمزيق نسيجه الاجتماعي .. مؤكدا على ضرورة وضع منهجية سليمة للتعامل معها والتشافي منها .

من جانبه اكد رئيس منظمة شباب شبوة المهندس احمد خيران حاجة المجتمع المحلي لمعالجة كثير من القضايا التي تؤثر على السلم الإجتماعي والأمن والاستقرار .. لافتاً إلى التوجه لبلورة الرؤى التي خرجت بها الجلسات في برامج عمل تستهدف تعزيز التماسك المجتمعي بالمحافظة .

حضر الاختتام نائب رئيس محكمة استئناف شبوة القاضي احمد حبتور، ومديري مكتبي العمل والشؤون الاجتماعية علي عمير والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمر باحميد .