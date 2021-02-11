اقامة العديد من الفعاليات على هامش معرض الكتاب بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اقيمت على هامش معرض الكتاب الاول بمأرب الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للكتاب حتى 19 فبراير الجاري، العديد من الفعاليات وسط زخم كبير من قبل مختلف شرائح المجتمع.



حيث جرى التوقيع بين ادارة المعرض ومؤلفين على عقود نشر خمسة ادبية شملت "عشت بين جنتين ونار" للكاتبة عبير محمد أبو عيه، و" من شجرة اقلام" للكاتب عبد المجيد الخضمي، و " صورة في ذاكرة تلميذ" للكاتبة نجاح احمد مارش، وكتاب "الحكاية في عالم الطفولة" للكاتبة نجلاء فاضل، إضافة إلى كتاب "الإجماع عند الإمام الشوكاني" للكاتب عارف محمد المرادي.

كما أقيمت على هامش المعرض فعالية ادبية وثقافية ضمن ادب الاطفال بهدف تعريفهم باهمية الكتاب وتحبيبهم بالقراءة لتوسيع ثقافتهم ومداركهم، تضمنت العديد من الفقرات الفنية والمسابقات التوعوية.